Furti nelle auto sul litorale di Capaccio Paestum: è allarme

CAPACCIO PAESTUM. Non si arresta il fenomeno dei furti nelle auto parcheggiate lungo il litorale. I comuni dove tali episodi si registrano maggiormente sono Agropoli e Capaccio Paestum. Le ultime segnalazioni arrivano proprio dalla città dei templi. A denunciare il caso un turista che aveva parcheggiato in via Afrodite. Ignoti dopo aver sfondato un vetro della vettura sono riusciti a portare via bagagli e documenti. Il furto è accaduto lo scorso 30 luglio

Furti nelle auto, la denuncia

“Nella Stazione dei Carabinieri ho incontrato un’altra vittima che aveva subito lo stesso tipo di furto all’incirca verso ora di pranzo”, spiega il turista, a conferma che i reati commessi sul territorio sono molteplici.

Purtroppo i carabinieri hanno difficoltà a reprimere il fenomeno essendo soltanto in 13 unità per un vasto territorio.

Il modus operandi

La strategia dei malviventi, come riferiscono le forze dell’ordine, consisterebbe nel nascondersi nelle pinete adiacenti ai Lidi al fine di identificare le auto da derubare per poi agire intorno all’ora di pranzo approfittando delle poche persone presenti fuori ai lidi, utilizzando a loro volta un’auto per caricare la refurtiva.

Le denunce

Casi simili sono molteplici. Una decina quelli segnalati alcuni giorni fa lungo la strada che conduce al Molo Sirena.

A lamentarsi non sono soltanto i vacanzieri ma anche i residenti. “Non è una bella pubblicità per il nostro comune. L’amministrazione dovrebbe implemetare i controlli anche lungo i parcheggi a pagamento magari con ausiliari della sosta ma soprattutto prevedere un sistema di videosorveglianza”, dice un cittadino di località Torre di Mare.