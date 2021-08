Vaccini: corre Camerota. Ieri 400 dosi somministrate

Corre veloce la campagna vaccinale a Camerota. La cittadina turistica cilentana, in attesa dell’open day della Regione Campania in programma per domani, martedì 3 agosto dalle ore 18.00 alle ore 2.00 sul porto turistico, nella giornata di ieri, domenica, ha visto il personale medico e i volontari della Croce Gialla del presidente Gerardo Pellegrino, impegnato nell’inoculazione di 400 dosi, divise tra prime e seconde dosi.

Si sono sottoposti alla vaccinazione anticovid cittadini residenti e turisti.

«Dare la possibilità agli ospiti in vacanza nel nostro Comune di sottoporsi alla seconda dose scongiurando un rientro anticipato a casa, è una possibilità enorme» sottolinea Teresa Esposito, assessore al Turismo.