Torraca, comune tutela della quiete pubblica

TORRACA. Nel Comune, retto dal sindaco Francesco Bianco, entra in vigore una nuova ordinanza per garantire la tutela della quiete pubblica in particolare nel mese di agosto, quello in cui si segnala un aumento del flusso turistico.

Pertanto: è vietato per tutta la giornata utilizzare megafoni per qualsiasi uso, così come l’esecuzione di lavori qualsivoglia natura con mezzi elettromeccanici, non prima delle 8 e non dopo le 14, i lavori urgenti e di interesse pubblico dovranno essere autorizzati.

Le attività di edilizia vanno interrotte a partire da oggi, 2 agosto, fino al 22 agosto, fatta eccezione per lavori di estrema urgenza.

Nel periodo che va da settembre a giugno, invece, i lavori non devono iniziare prima delle 7,30 e cessare dopo le 12. Sono vietati dalle 14 alle 17, tranne quelli urgenti e di interesse pubblico.

Le violazioni saranno punite con una multa che va da 102 ai 1032 euro.

La verifica del rispetto dell’ordinanza è a cura del comando della Polizia Municipale di Torraca.