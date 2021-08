L’almanacco del 2 agosto 2021

E’ il 214° giorno dell’anno, 31ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 151 giorni.

Santi del giorno

Santo Stefano I (Papa)

Sant’Eusebio di Vercelli (Vescovo)

Sant’Alfreda (Etelreda) di Crowland (Monaca Benedettina)

Etimologia

Stefania, Deriva dal personale greco “Stéphanos”, latinizzato poi in “Stephanus”, con il significato di “corona”. Conobbe sempre una larga diffusione, sia tra i greci che tra i romani.

Carattere: Generalmente fortunata e con pochi problemi, interiormente è fragile e sensibile alle dimostrazioni di affetto da parte degli altri. Fondamentalmente non crede nell’amore, e anche quando un uomo la corteggia non è pienamente convinta di essere realmente desiderata. Ha bisogno di emozioni travolgenti, mozzafiato. E’ molto gentile e avvolgente, si fa ricordare per le veloci battute spiritose piene di ironia e anche d’intensa emotività.

Proverbio del giorno

Per il Perdon (2 agosto) si pone la zappa in un canton.

Aforisma del giorno

Il successo copre una miriade di errori. (G. B. Shaw)

Accadde Oggi

1980 – Strage della stazione di Bologna

1934 – Hitler diventa Führer

1990 – Scoppia la guerra del Golfo Persico

Sei nato oggi?

Sei un gran gaudente e dedichi molto tempo ai cosiddetti “piaceri della vita”. Nonostante ciò sei spesso insoddisfatto: forse se canalizzassi le tue energie in progetti più concreti, questo non accadrebbe. Impegnati seriamente nel lavoro, fai scelte chiare e coerenti nella vita affettiva e ti sentirai molto più tranquillo e gratificato.

Celebrità nate in questo giorno

1942 – Isabel Allende

1924 – Corrado Mantoni

1941 – Fabio Testi

Scomparsi oggi

1997 – William Burroughs

1945 – Pietro Mascagni