Sicignano degli Alburni. Un concerto di musica classica nel bosco

Un concerto di musica classica nel bosco. Il patrimonio naturalistico di Sicignano degli Alburni si fonde con il pianoforte ed il violino di due maestri del panorama internazionale, Davide Alogna e Costantino Catena. Giovedi 5 agosto alle ore 21 la Proloco Monti Alburni, diretta da Carmen Orco, organizza, infatti, nel bosco di Palazzo Belvedere un emozionante incontro con la grande musica: “Davide Alogna e Costantino Catena in concerto”.

Davide Alogna, palermitano, è considerato uno dei violinisti italiani più interessanti e talentuosi della sua generazione. La prestigiosa rivista Amadeus ha scelto Davide come “artista copertina” ben due volte negli ultimi anni. Attualmente è docente di violino presso il conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano.

Costantino Catena, pianista, è originario di Sicignano degli Alburni. Con il concerto del 5 agosto restituisce così alla sua terra l’esperienza maturata in tutti questi anni come maestro ed artista. Catena insegna pianoforte al conservatorio “G. Martucci” di Salerno.

Insieme hanno recentemente dato vita ad un sodalizio artistico incidendo le Sonate per violino e pianoforte di Ermanno Wolf Ferrari, musicista e compositore veneziano scomparso nel 1948. Registrato a Palazzo Chigi di Ariccia, è stato Cd copertina di “Suonare news” (agosto 2020), la principale rivista italiana di critica musicale e informazione. Delle tre sonate per violino e pianoforte di Wolf-Ferrari, una verrà eseguita anche nel concerto che verrà allestito nel bosco di Sicignano degli Alburni, insieme alla celebre “Sonata a Kreutzer“ di Beethoven. Per info e prenotazioni: 347 056 8650 – 338 405 8094.

Gli altri eventi in programmazione nel calendario estivo della Proloco:

31 Luglio – Cena in Bianco

dal 26 Luglio – Giornate Alternative (in collaborazione con il Forum dei Giovani di Sicignano)

4 Agosto – Presentazione “‘A vita nova” di Carlo Avvisati

5 Agosto – Maestro Costantino Catena in concerto

6 Agosto – Commedia teatrale “E allora tango” de “I Pappici”

7 Agosto – Alburni Salotto Musicale: La Grande Musica Napoletana

10 Agosto – Serata di musica jazz con i “Djazz Electro Swing Band”

13 Agosto – Poesia e musica in ricordo di Rocco Scotellaro

14 Agosto – “Cielo e Musica” serata musicale dedicata a Salvatore Foglia

21 Agosto – Alburni Salotto Musicale: “Mediterranean Clarinet Quartet”.

Scheduled Cilento Eventi Sicignano, Raccordo Autostradale Scalo Sicignano - Potenza, Sicignano degli Alburni, Salerno, Campania, 84029, Italia Map