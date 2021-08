Malore in spiaggia a Palinuro: salvato 50enne

Importante intervento di salvataggio nel pomeriggio di oggi in località Saline di Palinuro. Un uomo di circa cinquant’anni è stato tratto in salvo dopo aver accusato un malore. Stando alle prime ricostruzioni il malcapitato si era tuffato in acqua quando ha avvertito forti dolori e ha cominciato a perdere sangue dal naso.

È stato un volontario della Protezione civile Menaica, Antonio Di Gennaro, a soccorrerlo.

Trasportato a riva è stato poi preso in cura dei sanitari del 118. Il cinquantenne stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti accertamenti