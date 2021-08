Agropoli, salvata civetta rimasta intrappolata

I Vigili del fuoco durante un intervento hanno salvato una civetta rimasta intrappolata nell’area dell’incendio avvenuto sulla collina San Marco; in aiuto le guardie ambientali del N.I.T.A coordinamento provinciale di Salerno, congiuntamente all’ASL servizio veterinario distretto 69/70

Per colpa degli incendi, il disboscameto e per i danni dell’inquinamento questo piccolo rapace e’ messo alla dura prova per la sopravvivenza della sua specie.

La civetta è un bellissimo rapace notturno il cui nome scientifico è Athene noctua. Nell’antica Grecia questo era considerato sacro per la Dea Atena e rappresentava la conoscenza. Oggi è una specie protetta. L’intervento dei vigili del fuoco e delle guardie ambientali in questo caso hanno salvato questo simpaticissimo rapace già messo alla dura prova nel suo habitat dall’essere umano. Un plauso, quindi, al distaccamento di Agropoli dei Vigili del Fuoco per l’intervento.