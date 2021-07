Riapre al pubblico il Cineteatro Tempio del Popolo di Policastro

Dopo diversi mesi di chiusura, a causa delle norme per il contenimento del covid, riapre le porte al pubblico il Cineteatro Tempio del Popolo di Policastro Bussentino. Finalmente sarà possibile tornare nella sala del cinema di Policastro e accomodarci sulle confortevoli poltrone rosse.

La riapertura è in grande stile, con la proiezione di un film in anteprima nazionale, quello che potremo vedere proiettato infatti è l’atteso Fast & Furious 9-The Fast Saga, previsto per il 3 e 4 agosto. Un film del 2021 diretto da Justin Lin, la pellicola è il nono capitolo della saga Fast and Furious.

“Finalmente il Cinema torna a Policastro Bussentino – Spiega il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato – questi mesi passati sono stati difficili per tutti, siamo stati privati di molte cose che facevano parte del nostro quotidiano e la riapertura del cinema ci avvicina alla tanto desiderate normalità. Il film che sarà proiettato il 3 e il 4 agosto, Fast & Furious 9, è anche un film in anteprima nazionale, quindi non potevamo iniziare meglio”.