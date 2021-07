Palinuro: ambulanza messa a nuovo con il contributo delle aziende del territorio

CENTOLA. Un’ambulanza in dotazione al gruppo di Protezione Civile Menaica rimessa a nuovo grazie al contributo dei privati. La gara di solidarietà ha visto protagoniste varie aziende del territorio che hanno scelto di stare al fianco dei volontari impegnati in tante attività sul territorio.

Edil Puglia ha così scelto di donare 3500 euro; i Fratelli Forte il tagliando di controllo, il Supermercato Decò l’assicurazione per 3 mesi. Così l’ambulanza, ferma ormai da tempo, potrà riprendere le attività sul territorio, a servizio della popolazione.

“Tutto questo non ci era stato possibile farlo prima – dice la presidente Maria Di Vece – essendo un gruppo di volontariato non avevamo sufficienti risorse per mettere a nuovo il presidio sanitario mobile, pertanto mi sento in dovere di ringraziare quanti hanno contribuito per la rimessa della stessa che a breve avremo operativa sul territorio”.