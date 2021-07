Nel Cilento arriva “Spaziale”, festival d’arte, socialità ed ecosostenibiltà

Con il festival musicale plastic free, “Controcorrente”, tenutosi qualche anno fa, al porto di Agropoli, i ragazzi di Altro Spazio, avevano già posto le basi per continuare la loro opera di promozione territoriale. Oggi questa attività prosegue con “Spaziale”, attraverso la musica, la fotografia e lo Street art.

L’obiettivo è quello di creare insieme alle realtà locali delle sinergie volte allo sviluppo e alla tutela del proprio territorio.

Quale mezzo migliore dell’arte per farlo?

E così, in un clima eco-friendly e sulla scia della corrente plastic free, grazie alla collaborazione con Cilentomania, il 27 e 28 agosto Castellabate ospiterà due nomi molto importanti del panorama musicale.

Il 27 agosto, accompagnato dall’esibizione di altri cantanti locali, si esibirà Francesco Di Bella, un artista che non ha bisogno di presentazioni, in quanto leader dei “24 Grana”.

Mentre il 28 agosto, sempre accompagnato da facoltose realtà di musicisti locali, salirà sul palco di Spaziale, Giancane, cantautore romano, divenuto noto durante la pandemia, per il suo brano “Ipocondria”, che racconta al meglio le ansie e i disagi delle categorie giovanili.

Il festival sarà condito dalla presenza incessante dell’arte, grazie alla mostra fotografica di Andrea Tartaglia, “Fishing for plastic”, dagli artisti dello Street art che eseguiranno live i loro lavori e da un progetto che mette in risalto come lo sport e in particolare la boxe, ha salvato i ragazzi di strada, strappandoli grazie alla palestra, da un destino crudele.

Tematiche, dunque, di forte sensibilizzazione.

Scheduled Cilento Eventi Santa Maria di Castellabate, Castellabate, Salerno, Campania, 84048, Italia Map