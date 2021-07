Incendio a Poderia, volontari e squadre antincendio domano il rogo

Un incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi nella frazione Poderia del Comune di Celle di Bulgaria. Le fiamme si sono diffuse in un fondo agricolo dove sono presenti diversi ulivi, a pochi passi dalla Cilentana. Ad accorgersi del pericolo alcuni residenti che con mezzi propri sono immediatamente in intervenuti per provare a domare l’incendio.

Al contempo sono stati allertati i vigili del fuoco e gli uomini del servizio antincendio della comunità montana Lambro, Bussento e Mingardo.

Le squadre hanno provveduto a domare il rogo e a mettere in sicurezza la zona. Da comprendere le cause che hanno innescato l’incendio, se si tratti di dolo o di accidentalità.

Purtroppo questi sono i mesi in cui nel comprensorio si registrano non pochi incendi spesso di matrice dolosa.