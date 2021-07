L’anticiclone Nord Africano non molla la presa sul Sud Italia. Ci aspettano ancora giornate soleggiate e molto calde con punte fino a 40 gradi. Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento, Vallo di Diano e Alburni nel week end.

SABATO: cielo poco nuvoloso ovunque. Temperature elevate con punte fino a 35-37 gradi.

DOMENICA: tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio. Farà ancora molto caldo con punte fino a 40 gradi.