L’almanacco del 30 luglio 2021

Santi del giorno

San Pietro Crisologo (Vescovo e Dottore della Chiesa)

Santi Abdon e Sennen (Martiri)

Santa Donatella (Martire)

Sant’Angelina (Despota di Serbia)

Etimologia

Donatella, è il diminutivo femminile di Donato. “Donatus”, “regalato”, ebbe larga diffusione come personale nelle comunità dei primi cristiani. Così venivano chiamati i figli molto attesi, considerati come un dono di Dio.

Proverbio del giorno

In luglio tutto il caldo scende in Puglia.

Aforisma del giorno

Che cosa so del destino dell’uomo? Potrei dirvi di più a proposito dei ravanelli. (Samuel Beckett)

Accadde Oggi

1932 – Primo cartone a colori

1999 – Al cinema il mistero della strega di Blair

Sei nato oggi?

Hai uno spiccato senso di giustizia, dignità e grande passionalità. Non sopporti le prevaricazioni e vorresti cambiare il mondo in un solo giorno. In tutti i settori della vita devi imparare a valutare la realtà per quel che è, e a muoverti di conseguenza. Meno idealismo e più concretezza ti saranno d’aiuto sia nel lavoro che nei rapporti d’amore.

Celebrità nate in questo giorno

1947 – Arnold Schwarzenegger

1950 – Gabriele Salvatores

1863 – Henry Ford

1511 – Giorgio Vasari

Scomparsi oggi

2007 – Ingmar Bergman

2016 – Anna Marchesini