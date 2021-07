Avere la piscina è il sogno di tutti ma, se ne possiedi una, sai già che questa è un divertimento ed un impegno al tempo stesso. Tra un tuffo rinfrescante e una nuotata, infatti, ci sono tante altre cose a cui devi pensare quotidianamente e, tra queste, c’è sicuramente l’igiene e la pulizia dell’acqua e di tutte le superfici. L’acqua è costantemente minacciata da batteri e microrganismi come spore, polvere, funghi e qualsiasi altro intruso per cui per mantenerla pulita occorre mettere in atto tutta una serie di buone regole di cui parleremo brevemente in questa guida. Ecco a te tre consigli per mantenere sempre pulita la piscina di casa!

Riduci la fatica mantenendo sempre pulito: scegli il robot piscina!

La prima cosa da fare è acquistare uno dei migliori robot piscina, elettrodomestici eccezionali che mantengono pulite le superfici mentre tu ti godi l’estate. Questi agiscono proprio come i robot per casa, quelli che aspirano la polvere e che lavano il pavimento. A te non resta altro da fare che ripulire il serbatoio e programmare le pulizie, avendo cura che queste siano costanti nel tempo. Al robot conviene sempre abbinare i misuratori di PH, i filtri, il cloro in pastiglie e in grani, gli alghicidi e i correttori di PH. Già con questo assortimento di base potrai assicurarti una piscina sempre limpida e, soprattutto, sicura per la salute di chi avrà la fortuna di tuffarcisi dentro.

Filtri e PH: tieni sempre sotto controllo i valori

Se i filtri assicurano la pulizia dell’acqua e della vasca, i robot per piscina si occuperanno del fondo e dello sporco che si sedimenta sulle superfici, per cui questo abbinamento è quello che più tra tutti assicura igiene con poco impegno. Chiaramente anche l’acqua necessita di una certa cura per cui dovrai sempre tenere conto del PH che deve essere sempre compreso tra 7,0 e 7,6 parti per milione. La quantità di cloro libero non deve mai superare lo 0,6 e l’1,0 parti per milione e i prodotti più idonei per eliminare le alghe sono sempre gli alghicidi non schiumogeni.

Occhio ai temporali e ai cambi di temperatura

Seguendo queste poche semplici regole avrai una piscina pulita per tutta l’estate, ma se vuoi davvero essere tranquillo converrà effettuare una pulizia sommaria giornaliera. Ti basterà tenere attivo il robot a inizio e a fine giornata mentre i filtri e il cloro mantengono pulita l’acqua notte e giorno. Per quel che riguarda foglie e sporcizia sollevata dal vento, infine, ci sarà sempre il robot per la piscina a tenere tutto pulito. Le uniche accortezze che dovrai avere riguardano i cambiamenti repentini della temperatura dell’acqua che alterano il PH, soprattutto dopo un temporale. Per questo, ove sia possibile, è sempre preferibile studiare sistemi rapidi di copertura per la notte e per le intemperie in modo che l’acqua sia protetta dalle variazioni del Ph che possono portare alle fastidiose infestazioni di alghe.