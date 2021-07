Torna l’evento “R-Estate a Capaccio – I Venerdì stralunati”

A partire da questo Venerdì (29 luglio), l’Associazione Il Cubo con il Patrocino del comune di Capaccio Paestum darà il via a “R-Estate a Capaccio. I Venerdì Stralunati”

Un invito estivo alla comunità, e non solo, per vivere il centro di Capaccio Scalo, che sarà animato da musica, mercatini, arte, artisti di strada, commedia, danza e negozi aperti fino a mezzanotte per favorire lo shopping serale.

Con la partecipazione di diverse associazioni di volontariato e culturali, i ragazzi hanno voluto mettere l’accento sulla cultura, che in questi anni difficili è stata messa da parte, invece, fondamentale per una crescita sana e robusta della comunità.

Oltre alla presenza in tutte le sere di mercatini dell’artigianato, artisti di strada e intrattenimento musicale, gli appuntamenti saranno:

30 luglio: Commedia in 2 atti ” La poetica del bradipo” di Pasquale Quaglia

06 Agosto: Gara estemporanea di pittura ” I SENTIERI DELL’ARTE ” sulla Magna Grecia in collaborazione con Territorio & Arte e Associazione Giovani Soci BCC Aquara

20 agosto: spettacolo di danza “Motus Danza”

Per quanti saranno interessati, verrano messe a disposizione dal Comune delle navette gratuite dalla zona marittima Laura di mare per il centro di Capaccio Scalo.

Gli eventi si svolgeranno contemporaneamente tra via Magna Grecia e via Italia 61 e nel rispetto delle normative anti covid.

Scheduled Cilento Eventi Capaccio Paestum, Salerno, Campania, 84047, Italia Map