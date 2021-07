Polisportiva Santa Maria: ufficiali due under giunti da big italiane

Doppia ufficialità in casa Polisportiva Santa Maria che ieri aveva reso nota la permanenza in giallorosso del centrocampista Antonio Maio. In giornata sono arrivati gli annunci di due giovani interessanti Luscietti, classe 2002, e Giordano, classe 2003, in arrivo da due squadre professionistiche. Questo il comunicato del club cilentano affidato nei giorni scorsi al tecnico Angelo Nicoletti.

Polisportiva Santa Maria: ecco Luscietti e Giordano

Due giovani innesti importanti per la Polisportiva Santa Maria per la stagione sportiva ormai alle porte. Sono Mintasinot Luscietti, terzino destro, e Lorenzo Giordano, ala destra, rispettivamente classe 2002 e 2003. Luscietti, cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha giocato nell’ultima stagione in Primavera 2 con la maglia del Parma. Per lui, inoltre, numerose presenze anche con la maglia della Nazionale italiana Under 17.

Giordano, invece, scuola Sassuolo, vanta già un’esperienza in D, nella stagione sportiva precedente, con la maglia del Sorrento. Anche per lui, inoltre, sono state numerose le convocazioni con la maglia della Nazionale Under 17. I due giovani calciatori, considerati tra i più promettenti nel panorama calcistico nazionale e fortemente voluti dal direttore sportivo Antonio Amodio, arriveranno nei prossimi giorni nel Cilento per cominciare la preparazione agli ordini di mister Nicoletti.

Ieri l’annuncio del rinnovo di Antonio Maio

La Polisportiva Santa Maria è lieta di annunciare la conferma del calciatore Antonio Maio per la stagione sportiva 2021/22. Centrocampista, classe 1993, rappresentato dalla SV Sport Management di Stefano Squitieri e Valentino Viviani, è reduce da un’ottima stagione, dove ha collezionato 33 presenze e 2 gol. Sarà ancora lui, quindi, a guidare la linea mediana giallorossa, con l’obiettivo di raggiungere anche quest’anno gli obiettivi prefissati dal club.