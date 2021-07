Metrò del Mare in Cilento: oggi cabina di regia

AGROPOLI. Luglio è ormai giunto al termine e per molti il Metrò del Mare destinato a collegare il Cilento con le principali destinazioni turistiche della Campania è solo un miraggio. Eppure dalla Regione Campania smentiscono l’ipotesi che il servizio non partirà. Al contrario è prevista per oggi una cabina di regia a Procida per stabilire proprio le modalità di attivazione dei collegamenti marittimi.

Metrò del Mare: parla l’assessore Casucci

Lo ha confermato l’assessore al turismo Felice Casucci, ieri a Santa Maria di Castellabate per l’inaugurazione dell’acquario Virtuale di Villa Matarazzo.

«Dire addio al Metrò del Mare? No – ha detto Casucci incalzato dai giornalisti –Non dobbiamo dire no a niente, dobbiamo combattere per avere tutto”. Al termine dell’incontro di oggi a Procida potrebbero esserci novità.

Il Metrò potrebbe essere garantito almeno per agosto e per i primi giorni di settembre.

Nei mesi scorsi la Regione, nel predisporre il bando, aveva già individuato linee, orari e prezzi.

I collegamenti da e per il Cilento

Dal Cilento previsti collegamenti tramite Metrò del Mare con i porti di Napoli, Salerno, Capri, Amalfi e Positano da Agropoli, San Marco di Castellabate, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Palinuro, Camerota, Sapri – Policastro.

I prezzi

La Regione ha già definito il piano tariffario cui l’armatore dovrà adeguarsi. Il servizio Metrò del Mare, lo scorso anno gestito da Alicost, sarà attivo da Luglio a Settembre.

Le vie del Mare (Metrò del Mare) le tariffe per il 2021