Covid Center ad Agropoli: il punto con la responsabile Rosa Lampasona| VIDEO

AGROPOLI. Siamo ancora nell’emergenza Covid-19, nonostante, da mesi, è attiva la campagna vaccinale, con qualche stop per la mancanza di dosi. Purtroppo le varianti stanno dilagando in gran parte dell’Europa, l’Italia teme una quarta ondata da Settembre in poi.

Abbiamo incontrato la Dott.ssa Rosa Lampasona, direttrice del reparto Covid Center dell’Ospedale civile di Agropoli. Il Covid Center, è stato, ed è tutt’ora, punto di riferimento per tutto il territorio dell’area a sud di Salerno.

“Tanti pazienti sono arrivati da noi già in condizioni disperate, ma questo, non ha fermato la nostra forza di fare del nostro meglio e per gestire la situazione nel migliore dei modi”, ha detto.

Nell’intervista la testimonianza della dottoressa Lampasona impegnata, in prima linea, nella lotta contro la pandemia. Qual è la situazione ad oggi all’ospedale di Agropoli e cosa dobbiamo aspettarci per l’autunno, nel caso in cui dovesse esserci un’altra ondata? Queste alcune delle domande a cui abbiamo avuto risposta.

