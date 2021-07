Agropoli, incidente in via Pertini: un ferito e disagi al traffico

AGROPOLI. Incidente stradale intorno alle 7 in via Sandro Pertini, in località Madonna del Carmine. Stando alle prime ricostruzioni un uomo che viaggiava a bordo di uno scooter insieme ad un giovane, nel tentativo di evitare un’auto, sarebbe finito contro il cordolo spartitraffico. L’autista del mezzo è riuscito a rimanere in piedi mentre il ragazzo è stato sbalzato a terra.

Incidente in via Pertini, i soccorsi

Immediato l’intervento sul posto dei sanitari del 118 che hanno assistito il malcapitato, rimasto per alcuni minuti privo di sensi. Per fortuna le sue condizioni sono poi migliorate.

I disagi

Notevoli i disagi alla circolazione dopo l’incidente in via Pertini, considerato che in quella zona il giovedì è presente anche il mercato settimanale. Sul luogo del sinistro anche i carabinieri della compagnia di Agropoli a cui va il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente.