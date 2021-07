Vallo di Diano: medicinali soggetti a prescrizione in parafarmacia, scatta il sequestro

Sessanta confezioni di medicinali soggetti a prescrizione medica (per i quali è vietata la vendita presso le parafarmacie), alcune delle quali privi del bollino farmaceutico di garanzia (cosiddetta fustella). Sono stati ritrovati in una parafarmacia del Vallo di Diano. Per questo è scatto il sequestro da parte dei carabinieri del Nas di Salerno.

I militari, secondo quanto riportato da Salernosanità, hanno provveduto anche a individuare svariate ricette elettroniche (a carico del Servizo Sanitario Regionale) alcune prive di bollino farmaceutico.

Saranno ora eseguite verifiche sull’utilizzo delle fustelle mancanti per escludere che siano state già utilizzate per ottenere il rimborso, o al contrario se sia stata messa in atto una truffa in danno della Sanità Regionale.