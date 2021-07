Sapri: ok al restyling delle strade comunali

SAPRI. Il Comune, retto dal sindaco Antonio Gentile, ha approvato il progetto di collegamento delle arterie stradali intercomunali con le attività turistiche del litorale.

105.697,70 euro sarà l’importo previsto per le opere: 96.088,81 euro saranno impiegati per l’esecuzione materiale dei lavori che prevedono la sistemazione di Via Pisacane, della gradinata Piazza Plebiscito e il prolungamento di Via Marinella.

Le opere sono finanziate da parte della Regione Campania, nell’ambito del fondo Sviluppo e Coesione del settennato di programmazione 2014-2020.