Celle, amianto abbandonato: Comune costretto a sborsare 3000 euro

CELLE DI BULGHERIA. Circa tremila euro. A tanto ammonta il prezzo dell’inciviltà. Questa infatti, è la cifra che il Comune di Celle di Bulgheria è stato chiamato a sborsare per rimuovere rifiuti abbandonati nel verde. In particolare si tratta di materiale rinvenuto in vari punti del territorio comunale, abbandonata da ignoti.

A preoccupare la presenza di materiale contenente amianto. Ecco perché l’Ente, guidato dal sindaco Gino Marotta, si è attivato.

Nei giorni scorsi era stata avviata la procedura per l’affidamento del servizio di caratterizzazione rimozione e smaltimento rifiuti contenenti. Il minor costo offerto ammonta a poco meno di 3000 euro comprensivo di spese e Iva.

Le opere avranno costi a carico del bilancio comunale, ovvero dell’intera comunità.