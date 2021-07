Agropoli, vaccini ai turisti: “Impossibile prenotarsi”

AGROPOLI. “Da ieri sto tentando di prenotare il vaccino, ma l’email fornita dal comune non è corretta o forse non è in funzione”. A denunciare il caso un turista in vacanza ad Agropoli. Nei giorni scorsi il sindaco Adamo Coppola ha annunciato che sarebbero state organizzate delle giornate per consentire ai turisti che si trovano in vacanza ad Agropoli o nelle zone limitrofe di sottoporsi all’inoculazione della seconda dose.

Sei gli appuntamenti programmati: il 22, il 23,24, 29,30 e 31 luglio. Per prenotarsi sarebbe stato necessario inviare una mail all’indirizzo vacciniagropoli2021@gmail.com.

Un’opportunità per chi aveva già avuto la prima dose e necessitava del richiamo, ma di fatto non sono mancati i problemi.

Infatti diversi utenti stanno segnalando che inviando una email all’indirizzo richiesto viene restituito un messaggio di errore in cui si specifica che l’indirizzo è inesistente o non può ricevere email.

“Speravo di potermi vaccinare ad Agropoli dice un turista, ero partito con qualche giorno di anticipo proprio perché anche presso il centro vaccinale mi avevano comunicato questa opportunità. Ora mi trovo costretto a tornare indietro per la seconda dose”, il commento di un’altra turista.

In realtà mail non è inesistente considerato che qualcuno fino alla scorsa settimana è riuscito a prenotarsi. Più probabile che la casella di posta elettronica sia piena e non possa ricevere altri messaggi. Da palazzo di città, infatti, precisano che fino a lunedì non si sono segnalati problemi e che comunque la campagna vaccinale sta subendo dei rallentamenti a causa della scarsità di dosi.