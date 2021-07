Agropoli, novità per la sosta in tre strade del centro

AGROPOLI. Via Pio X, via Alcide De Gasperi, via Benedetto Croce e via Risorgimento sono state dichiarate Zone di particolare rilevanza urbanistica e richiederanno particolare attenzione riguardo la disciplina della sosta dei veicoli. E’ quanto previsto dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola.

Su tali arterie sarà attivo il disco orario al fine di agevolare il ricambio dei veicoli in sosta che si recano presso le numerose attività commerciali presenti. E’ stato inoltre stabilito che tutti i residenti su tali strade, possano richiedere, nel numero massimo di un veicolo per nucleo familiare, l’esonero dall’esposizione del disco orario.

Il Comune autorizzerà la sosta dei veicoli di proprietà dei cittadini residenti ed aventi accesso diretto alle proprie abitazioni, in deroga al limite orario attualmente vigente e indicato con apposita segnaletica verticale. Questi possono esporre in sostituzione del disco orario apposito permesso oneroso (dieci euro per diritti di istruttoria e 1 marca da bollo da 16 euro) rilasciato dal comune.

Il permesso rilasciato non garantisce diritto al parcheggio ma solamente all’esonero dell’esposizione del disco orario. Il veicolo da autorizzare deve essere di esclusiva proprietà del residente nelle vie e zone indicate, oltre ad essere in regola con le norme del Codice della Strada.

Sarà compito della polizia locale vigilare in queste aree.