Ultima settimana per il Polla Summer Camp 2021

Il Polla Summer Camp 2021… un’estate da favola, che ha avuto inizio lo scorso 5 luglio, giunge alla sua ultima settimana. I Campi Estivi Pollesi, ideati dal Comune di Polla e affidati alla Cooperativa Jonathan, hanno visto coinvolti 170 tra bambine, bambini e ragazzi di età compresa dai 3 ai 14 anni e oltre 40 giovani animatori e diverse associazioni sportive e culturali locali e altri soggetti che hanno dato un prezioso e fondamentale contribuito per la riuscita dell’iniziativa.

Le attività sportive, culturali, ludiche e ricreative sono state svolte presso gli Impianti Sportivi “Antonio Medici” di Polla e presso l’Istituto Scolastico Santa Teresa del Bambin Gesù di Polla, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle 13:00, con uscite infrasettimanali nel centro storico e presso altri siti di interesse culturale di Polla per escursioni guidate.

Gli ultimi cinque giorni del Polla Summer Camp 2021 saranno ancora più ricchi di eventi e di attività… In particolare Mercoledì 28 Luglio, per i ragazzi dai 6 ai 14 anni, è stata organizzata una giornata dedicata all’educazione ambientale, in collaborazione con il Vice Sindaco Giuseppe Curcio con delega all’ambiente, a cui parteciperà Valentina Iannone che metterà in scena lo spettacolo didattico per bambini “Green Smiling Revolution”.

Giovedì 29 Luglio, presso l’Istituto Santa Teresa del Bambin Gesù, dopo il saluto dell’Amministrazione Comunale ai bambini, alle loro famiglie e agli operatori, le bambine e i bambini pollesi riceveranno una visita del tutto speciale… in collaborazione con la cooperativa Iskra, la Bibliomobile di Bi.Be.Co farà tappa nel Polla Summer Camp 2021 per portare anche qui storie, sogni e magie che solo i libri e la lettura di fiabe possono regalare….

Nella stessa data, presso gli Impianti Sportivi “Antonio Medici” di Polla, nel corso di una breve cerimonia di saluto e di ringraziamento dell’Amministrazione Comunale e della Cooperativa Jonathan, il Sindaco Massimo Loviso e il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Corleto doneranno a tutti i partecipanti il Diario Scolastico Letterario “Non Rifiutiamoci” ideato e distribuito dal libraio di Polla Michele Gentile.

Venerdì 30 luglio, le bambine, i bambini e i ragazzi partecipanti al Polla Summer Camp 2021, insieme agli animatori e a tutti gli operatori, daranno l’arrivederci all’estate 2022 in un tripudio di gioia, musica e allegria durante la divertentissima Festa dei Colori.