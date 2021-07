Ladri in azione ad Orria: prese di mira le coltivazioni

ORRIA. Ladri in azione in località Casino Lebano, frazione del Comune di Orria. Nei giorni scorsi alcune abitazioni sono state prese di mira dai malviventi. Soltanto l’arrivo dei proprietari è riuscito ad evitare che i malintenzionati mettessero in azione il loro disegno criminoso.

Ma i ladri non si sono limitati alle abitazioni. Sempre nei giorni scorsi, infatti, ignoti hanno preso di mira anche delle coltivazioni.

I malviventi si sono introdotti in alcuni campi ed hanno rubato diversi prodotti, tra frutta e verdura. Ma non si sono limitati a portare via il raccolto, hanno anche devastato i fondi agricoli provocando ingenti danni alle piante.

Sugli accadimenti indagano i carabinieri della stazione di Gioi.