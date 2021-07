Agropoli, accordo comune-associazioni per il Centro Visite Trentova-Tresino

AGROPOLI. Un accordo tra Comune ed associazioni per valorizzare il Centro Visite Trentova-Tresino. L’Ente, amministrato dal primo cittadino Adamo Coppola, ha accolto le proposte delle associazioni “Cavallo Italo Americano”, “Trekking Cilento”, “ASD Compagnia di tiro con l’arco”, “Associazione Cilento Mountain Bike”, “Sbandieratori dei Feudi del Cilento”, “ASD Atletica Agropoli” e “Pescatravel” finalizzata alla promozione del turismo naturalistico all’aria aperta anche dal punto di vista sportivo.

Queste associazioni sono in campo per garantire una serie di attività ai turisti che si recano presso il centro visite.

L’Associazione Pescatravel inoltre, allestirà e gestirà un punto di ristoro all’interno dell’immobile in attesa di apposita manifestazione d’interesse indetta dal comune. L’Amministrazione rilascerà dei ticket pagabili solo attraverso POS: il ricavato andrà per il 20% nei bilanci comunali, la restante parte verrà redistribuito alle varie associazioni in base alle attività realizzate a seguito di apposita rendicontazione.

L’area di Tresino-Trentova, tra quelle di maggior pregio paesaggistico ambientale, vide la nascita del Centro Visite nel 2016, l’area infatti fu acquistata dal comune nell’ultimo mandato dell’amministrazione Alfieri.