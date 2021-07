Sanità, tetti di spesa esauriti in Campania: arrivano nuovi fondi

Nella seduta di Giunta che si terrà nei primi giorni del mese di agosto sarà approvata la delibera di aggiornamento del “Piano regionale per il recupero delle liste di attesa”.

Con il provvedimento della Regione Campania verranno stanziati fondi aggiuntivi per potenziare ulteriormente l’offerta di prestazioni sanitarie da parte delle strutture pubbliche e per consentire anche alle strutture private accreditate di contribuire al recupero delle prestazioni non erogate ai cittadini campani nel corso del 2020 a causa dell’emergenza COVID.

A carico dell’utenza da alcune settimane sono già tutte le attività connesse alla diabetologia, alla cardiologia e a radiologia. A novembre passerà a pagamento anche la medicina nucleare.

Il colpo di grazia, alla medicina accreditata è arrivato ieri con l’esaurimento dei tetti di spesa anche per le indagini su sangue e urine (leggi qui).