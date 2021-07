Primi nidi di caretta caretta a Capaccio Paestum e Acciaroli

Le tartarughe caretta caretta non smettono di stupire. Sono 40 i nidi in Campania, un record. E in questo 2021 è stata registrata anche la prima nidificazione a Paestum, presso il lido Athena. Nella notte, inoltre, è stato intercettato il primo nido anche ad Acciaroli.

Caretta caretta: i dati in Campania

Il numero di tartarughe caretta caretta che hanno scelto di nidificare in Cilento continua a crescere. Sono ben 28. A completare il record campano Castel Volturno con 12 nidi e Salerno con 1.

Il Cilento

Lungo la costa compresa tra Capaccio Paestum e Camerota, invece, si segnalano 8 nidi ad Ascea, 7 a Camerota, 5 a Palinuro, 1 a Montecorice, Castellabate, San Mauro Cilento, Casal Velino, Acciaroli, Paestum.

Gli unici comuni di quest’area dove non si sono registrate nidificazioni sono Agropoli e Pisciotta.