Giovanni Serrapica: le prime parole del tecnico del Buccino Volcei

Nella giornata di ieri il Buccino Volcei ha reso noto di aver scelto Giovanni Serrapica come allenatore per la stagione alle porte. Sarà, quindi. il trainer classe ’81 a guidare i rossoneri nella prossima annata in Eccellenza dopo aver seduto per due stagioni e mezzo sulla panchina del Sant’Agnello. Nelle ore scorse abbiamo raggiunto lo stesso tecnico per le prime battute da nuovo allenatore dei volceiani.

Giovanni Serrapica, le parole dell’ allenatore del Buccino

«Le prime impressioni sono positive, visto il grande entusiasmo di società e presidente. Sono cosciente che la proprietà è molto ambiziosa e questo mi ha convinto a sposare questo progetto. Il Buccino, infatti, negli ultimi anni ha fatto molto bene prima in Promozione, poi in Eccellenza».

Intesa assoluta con il presidente ed il direttore

«Mi auguro di ottenere risultati positivi. Cercheremo di sicuro con il patron Gaetano Del Chierico e al direttore Giovanni Del Vecchio di allestire una squadra competitiva per la categoria. Sicuramente la volontà di costruire qualcosa di importante è viva cosi come la voglia di portare risultati per la città di Buccino».

Idee già chiare sul fronte mercato

«Vorrei ringiovanire la squadra e ripartire da i ragazzi che dimostreranno voglia di credere in questo progetto. In questi giorni valuteremo i profili che continueranno a fare parte di questa squadra. Qualcuno rimarrà e qualcuno andrà via. Arriverà gente motivata, pronta a darci una grossa mano e a fare sacrifici per questa maglia».

«In città sono stato già due volte, per definire il tutto. Ho visionato la strutture del “P. Via”. Tornerò il 3 agosto, ci sarà uno stage per i più giovani e poi il 4 inizierà una fase di loallenamenti mirata alla partenza della preparazione che credo inizierà il 9 di agosto, quando cominceremo a fare sul serio».