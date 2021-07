Giochi ecologici e sicuri per i tuoi piccoli con Il Mondo di Leo

Quante volte siamo alle prese con il dover fare un regalo ad un bambino o ad un neonato? Un compleanno, una ricorrenza… le occasioni sono tantissime e in molti casi, pur esistendo un’ampia offerta del mercato, andiamo in difficoltà nello scegliere il regalo giusto. I bambini di oggi hanno tanti giochi, a volte persino troppi, e quindi la scelta di un regalo deve essere accurata, che unisca il divertimento ad una componente di apprendimento, senza tralasciare la sicurezza e i materiali utilizzati per la produzione.

Sicuro e green

Un gioco difatti, deve essere anzitutto sicuro, progettato e costruito con certificazioni che andranno a preservare il bambino da eventuali pericoli. Pensiamo a piccole parti che possono staccarsi ed essere ingerite dai più piccoli con rischio di pericolosi soffocamenti. Oppure materiali e coloranti tossici che possono causare reazioni allergiche e irritazioni cutanee. È una regola universale, ma quando si parla di bambini e di figli, deve essere maggiormente presa in considerazione: la sicurezza viene prima di tutto.

Purtroppo in commercio (sia nel mondo di internet che nella distribuzione classica) esistono troppi giochi fabbricati non adeguatamente, per la progettazione e costruzione dei quali vengono adoperati componenti o derivati chimici scadenti e di dubbia sicurezza. La produzione di un gioco attraverso metodi eco sostenibili garantisce al prodotto stesso una certificazione di qualità, che non riserverà sorprese e permetterà al bambino o al neonato di giocare tranquillamente.

Acquisti sicuri su Il Mondo di Leo

Bisogna quindi fare molta attenzione quando si acquistano giochi per bambini neonati, specialmente nel settore di vendita online. Ci vengono in aiuto e-shop come Il Mondo di Leo, specializzato in prodotti ecologici e sicuri per neonati. La trasparenza e completezza delle informazioni dispensate dal negozio consentono di potersi informare attentamente sulle caratteristiche del prodotto, dove è stato fabbricato, la fascia di età a cui è destinato: tutte accortezze indispensabili prima di un acquisto.

Il sito offre un’ampia gamma di prodotti ecologici e sicuri per il neonato, con giochi come costumi, piste in legno, peluche, tutti testati e certificati per ogni fascia di età, facilmente lavabili e igienizzabili, in modo da assicurare sempre un ambiente di gioco sano e pulito.

Apprendere giocando

Ogni età richiede il suo gioco, che aiuti ad imparare divertendosi. Scegliendo accuratamente il giocattolo per vostro figlio, assicurerete una forma di apprendimento. Il manipolare un peluche, l’impilare dei cubetti di legno, il far rotolare una palla, sono tutti piccoli passi per la crescita del bambino, che svilupperà nuove capacità senza accorgersene, perché mentre lo farà, starà compiendo l’attività in cui tutti i bimbi sono maestri, cioè divertirsi!