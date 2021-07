Ecografie gratis per tutti: l’iniziativa del sindaco medico di Montano Antilia

MONTANO ANTILIA. Ecografie gratuite per tutti. E’ l’iniziativa del sindaco-medico Luciano Trivelli. Il primo cittadino di Montano Antilia ancora una volta ha scelto di offrire ai suoi concittadini degli esami ecografici e consulenze mediche gratuite ai suoi concittadini e non solo.

Ecografie gratis: l’iniziativa

Una iniziativa importante non soltanto perché Trivelli ha scelto di mettersi a disposizione della comunità, ma anche perché spesso nei piccoli centri l’assistenza medica è limitata e talvolta soprattutto sottoporsi alle visite specialistiche è complesso in particolare per gli anziani e quanti non hanno la possibilità di spostarsi nei centri limitrofi. Con l’emergenza covid, poi, in molti hanno rinunciato a sottoporsi ad esami in strutture sanitarie.

L’appuntamento

L’appuntamento è per il prossimo 4 agosto a partire dalle ore 15. Il primo cittadino garantirà ecografie di tutte le tipologie.

Tutto si svolgerà nel rispetto delle norme anticovid presso lo studio medico “E. Trivelli” di Montano Antilia.

Dal prossimo 2 agosto alle ore 16 sarà possibile contattare il primo cittadino per prenotarsi.

#diamolapossibilitatatutti l’hashtag scelto dal sindaco Trivelli per descrivere l’iniziativa. Non è la prima volta che vengono promosse iniziative del genere.

I precedenti

Più volte l’amministratore cilentano ha offerto visite mediche o esami gratuiti e promosso sul territorio delle giornate di prevenzione. Sempre positivo il riscontro da parte della comunità locale.