Ecco Postcardfrom Cilento: la guida che racconta luoghi e sapori del territorio

Panorami e piatti tipici, paesini dell’entroterra e coste dai colori da cartolina: tutti i segreti del Cilento, terra di miti, di uomini di mare e di contadini da scoprire nella guida Postcardfrom Cilento scritta dal foodblogger Bruno Sodano che ne firma la quarta edizione.

24 paesi narrati partendo dalla storia, passando per i consigli di cosa c’è da visitare, per concludersi a tavola.

Molto ricca infatti la sezione food che spazia fra eccellenze espressione delle sapienze del territorio, ristoranti tipici, agriturismi e tante ricette, alcune firmate dagli chef stellati Gennaro Esposito, Rosanna Marziale, Domenico Iavarone e Paolo Gramaglia.

Un modo per dare valore e custodire la tradizione culinaria cilentana, che ha ispirato la Dieta Mediterranea, del fisiatra Ancel Keys.

Postcardfrom Cilento è un racconto che parte da Paestum e arriva fino a Scario, passando per tante bellezze dell’entroterra; gratuita, è distribuita in formato cartaceo su tutto il territorio cilentano e scaricabile da www. postcardfrom.it.