Agropoli, ancora incendi: fiamme in località Moio

Ancora un incendio ad Agropoli. Questa volta un rogo è divampato in località Moio Alto. Le fiamme probabilmente si sono diffuse in prossimità della strada per poi estendersi tra la fitta vegetazione secca.

In zona sono anche presenti diverse abitazioni. Sul posto i vigili del fuoco e gli uomini della Protezione civile.

Soltanto la scorsa settimana un vasto incendio aveva distrutto ettari di macchia mediterranea sulla collina San Marco. Precedentemente alcuni incendi erano stati segnalati in località Fuonti.