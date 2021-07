Il Cilento protagonista delle “Passeggiate fotografiche nei Borghi d’Italia”

Anche il Cilento protagonista di una bellissima iniziativa: le “Passeggiate fotografiche nei Borghi d’Italia”. L’idea di ParvaRes – Italia Emotional WAY è quella di far conoscere il patrimonio artistico-culturale, folkloristico, enogastronomico e paesaggistico dei piccoli Comuni italiani organizzando visite, esperienze ed eventi di formazione per i visitatori appassionati di scatti fotografici nei borghi, un connubio perfetto tra tradizione, cultura e natura in cui sono immersi.

Le passeggiate fotografiche vengono organizzate in sinergia con i comuni per offrire ai partecipanti un’esperienza immersiva nel territorio.

L’evento potrà durare una giornata, un week-end o un periodo più lungo.

Tutte le passeggiate saranno caratterizzate dall’accoglienza con il benvenuto da parte dell’Organizzazione e delle guide del Borgo, briefing di come sarà articolato l’evento e indicazione sui piatti tipici del territorio da scoprire e gustare.

I partecipanti, inoltre, daranno la possibilità al comune di utilizzare due fotografie scattate al Borgo durante la passeggiata, che verranno poi messe in mostra sui canali web ufficiali del comune.

Tutto questo a dimostrazione del fatto che la promozione del territorio e delle tradizioni, rappresenta uno dei punti di forza dell’amministrazione comunale, che ha aderito a questo progetto proprio per valorizzare l’intero territorio e le bellezze che lo circondano.

Gli appuntamenti prenderanno il via la prossima settimana. Questo il calendario:

Altavilla Silentina, 31 Luglio – 1 Agosto

Corleto Monforte, 28-29 Agosto 2021 (da confermare)

Piaggine, Settembre 2021

Tortorella, Settembre 2021

Per partecipare alle passeggiate e al concorso si può richiedere il modulo scrivendo all’indirizzo e-mail info@myfairsrl.it.