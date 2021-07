Palinuro, bimbo si perde in spiaggia: ritrovato dopo oltre un’ora

Una storia a lieto fine per un bimbo di nazionalità svizzera in vacanza a Palinuro con i genitori. Nel primo pomeriggio in località Saline il bambino si è allontanato dai genitori per esplorare la spiaggia. I genitori spaventati hanno allertato la guardia costiera e i bagnini di zona.

Grazie ad una volontaria della protezione civile Menaica che parla tedesco sono riusciti ad interloquire con i genitori che hanno così fornito una foto del bambino.

Con la collaborazione anche dei bagnanti dopo circa un ora e mezza il bimbo disorientato ha potuto riabbracciare i genitori.