Incidente a Palinuro: bimbo si amputa dito in spiaggia

Si incastra nella sedia a sdraio, si amputa la falangetta di un dito. Brutta avventura per un bimbo di pochi anni in vacanza a Palinuro. Ieri mattina il piccolo era in spiaggia nella nota località balneare del Cilento. Era sotto l’ombrellone con i genitori quando nel tentativo di sedersi sulla sdraio è rimasto incastrato con il dito di una mano nella chiusura della sedia. Un colpo netto che non gli ha lasciato scampo.

Quando i genitori lo hanno soccorso si sono resi subito conto della gravità dell’incidente. Il piccolo ha iniziato ad urlare colto da un dolore atroce. I genitori lo hanno liberato dalla sedia e da una delle mani fuoriusciva sangue.

Al piccolo dopo il colpo netto nella sdraio mancava la falangetta di un dito. I genitori senza perdersi d’animo lo hanno medicato alla meglio sul posto. Gli hanno fasciato la mano con un fazzoletto cercando poi di capire subito dove far assistere il figlio per le successive cure. Si sono messi in auto e dopo essersi rivolti per le informazioni necessarie ai sanitari del posto hanno accompagnato il piccolo, in auto, al Pronto Soccorso dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

Qui i sanitari gli hanno prestato subito assistenza ma al bimbo mancava la falangetta. Una brutta esperienza che ha scosso non poco il piccolo, sotto ai cinque anni e i suoi genitori.