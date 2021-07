Capaccio, discarica tra i rovi della pineta: attivisti in azione

Gli attivisti e le attiviste di Salerno Climate Save si sono recati presso la città di Capaccio-Paestum dalle ore 17:30 di ieri sera, per un evento di pulizia di una pineta del litorale.

Il gruppo è solito organizzare clean-up delle spiagge, ma per il periodo estivo ha deciso di esplorare un nuovo ambiente naturale per capire il suo stato di degrado e quanto è necessario l’intervento delle istituzioni e dei cittadini per ristabilire gli equilibri naturali.

Con grande tristezza, gli attivisti e le attiviste hanno scoperto una piccola discarica tra i rovi.

“Non ci aspettavamo di trovare diverse TV, computer e tanti altri rifiuti speciali gettati a pochi metri dall’area balneabile. Ci siamo impegnati a rimuovere gran parte degli oggetti trovati anche se è risultato molto difficile a causa della vegetazione fitta e del forte caldo. Ma ora siamo ancora più determinati a far sì che questi ecosistemi siano tutelati e che ritornino al loro splendore. Per fare ciò abbiamo bisogno dell’aiuto di sempre più volontari e delle istituzioni, uniti dal desiderio comune di salvaguardare le bellezze della nostra costa”, fanno sapere gli attivisti.