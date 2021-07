“Cambiamo” a sostegno di Giovanni Basile candidato sindaco di Agropoli

“Il Direttivo Provinciale di Cambiamo! Con Toti – Coraggio Italia! ha individuato nella persona dell’Avv. Giovanni Basile il candidato a Sindaco per la città di Agropoli. Pieno sostegno a Basile di cui condividiamo le battaglie di sempre per il bene della città, il suo impegno costante nel sociale e per la legalità, le proposte e lo stile fermo, ma pacato”, a dirlo in una nota Luigi Cerruti coordinatore provinciale del partito che la prossima settimana incontrerà le delegazioni locali.

“Tutto il direttivo e i referenti comunali già a lavoro per comporre una lista d’appoggio, con il candidato a sindaco Giovanni Basile nel quale si parlerà di linee programmatiche, convergenza dei partiti di centrodestra, alleanze politiche – prosegue la nota – Riteniamo che Basile, uomo da sempre di centrodestra, sia l’unica persona che possa rappresentare tali ideali e possa riportare questa area politica alla guida della città di Agropoli”.

“Ringrazio Luigi Cerruti coordinatore provinciale di Cambiamo! Con Toti – Coraggio Italia!, il Direttivo Provinciale, il coordinamento cittadino di Agropoli, tutti i gli iscritti al movimento, per la fiducia riposta nella mia persona.

Tanto lavoro ci attende nell’affrontare le sfide e le battaglie per restituire ad Agropoli il ruolo che le compete.

Il centrodestra, compatto e forte, inizia a delinearsi come unica medicina contro questa amministrazione a guida PD, che solo danni sta arrecando alla nostra città. Agropoli ha bisogno di un cambiamento amministrativo.

Serietà e competenza, coadiuvate dall’amore per il territorio sono le nostre priorità.

Siamo pronti e nessuno può fermarci – avversari e finti amici”, il commento di Basile.