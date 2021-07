Buonabitacolo, cane cade in un canale: salvato dai forestali

Cade in un canale, cane salvato dai carabinieri forestali. Provvidenziale l’intervento dei militari della Stazione di Cerreta Cognole. I militari ieri mattina, durante un servizio di controllo, sono stati allertati da una donna che aveva visto un cane intrappolato in un fossato pieno d’acqua, in prossimità della ex Oasi Riofreddo.

Il cane era nell’acqua intrappolato tra i rovi, i carabinieri sono riusciti a legarlo ad una corda e ad aiutarlo ad uscire dal fossato, una volta fuori dall’acqua dopo qualche minuto si è ripreso ed ha iniziato a correre nel terreno che costeggia il fossato.

Fondamentale, per il salvataggio é stato l’apporto della signora Domenica Ignoto che ha aiutato i carabinieri a tirare il cane fuori dall’acqua.