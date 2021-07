San Giovanni a Piro, polemiche sui costi di Equinozio d’Autunno

Scoppia la polemica sulla kermesse Equinozio d’Autunno che ha preso il via nei giorni scorsi a San Giovanni a Piro. Primo appuntamento il concerto di Daniele Silvestri. A determinare malcontento, però, sono le spese sostenute per l’evento.

“E così nel prendere coscienza che un concerto nel nulla di un’estate segnata dall’emergenza Covid – dichiara il consigliere d’opposizione Alberico Sorrentino – ci è costato € 59.260, siamo rimasti senza respiro. Sono passati i tempi in cui gli attuali amministratori “strimpellavano” per le spesse folli di Equinozio d’Autunno. Oggi tutto è consentito, persino chiedere i 10 euro per un posto a sedere”.

Il concerto avrebbe dovuto rappresentare l’anteprima di una manifestazione programmatica tuttavia, continua Sorrentino “la comunicazione mediatica dell’evento è stata così imponente che gli stessi residenti hanno appreso la notizia a poche ore dal concerto. Ebbene, cari concittadini quando i nostri Amministratori illuminati vi diranno che: non ci sono soldi per i centri storici, per la rete fognaria, per riparare qualche buca, per le imprese in difficoltà, ricordate loro che il biglietto ci è costato 59mila euro di soldi nostri”.