Ottati, ordinanza contro gli sprechi di acqua potabile

OTTATI. Emessa un’ ordinanza per limitare il consumo di acqua potabile nel periodo estivo da parte dell’ amministrazione comunale di Ottati, retto dal sindaco Elio Guadagno.

Una necessità, dato che durante questo periodo è interessato da un’ evidente diminuzione delle precipitazioni meteoriche e si possono creare consistenti riduzioni delle risorse idriche sotterranee.

Spesso, inoltre, negli anni passati si sono assistiti a notevoli incrementi del consumo d’acqua in estate per usi non indispensabili, un rischio più elevato dato l’incremento di utenze naturale in questo periodo dell’anno.

Vietato quindi l’utilizzo di acqua potabile per innaffiare orti, giardini e lavare veicoli, misure ad eccezione del verde pubblico e per i servizi di igiene urbana.

I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti unicamente per gli usi domestici, zootecnici e per tutte le altre attività ugualmente autorizzate. I trasgressori saranno puniti con una multa che va dai 25 fino ad un massimo di 500 euro.