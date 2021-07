Incendio ad Agropoli: brucia la collina

Un incendio e divampato nella tarda mattinata di oggi ad Agropoli. Le fiamme hanno interessato la collina alle spalle della stazione ferroviaria e della Cilentana. Il rogo si è diffuso velocemente tra la fitta vegetazione perlopiù secca.

Le fiamme sono arrivate a minacciare alcune abitazioni, pare disabitate. Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli. Presenti anche gli agenti della polizia municipale.

La situazione non è semplice da affrontare per gli operanti, considerato che le fiamme si stanno ulteriormente estendendo. Nelle scorse settimane degli incendi sono stati registrati anche in località Fuonti.