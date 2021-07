Guasto alla linea elettrica, stop ai treni: disagi ad Agropoli

AGROPOLI. Da circa due ore si registrano disagi sulla linea ferroviara Salerno – Paola. Rfi ha comunicato che si è registrato un guasto tra Battipaglia e Capaccio Paestum, imputabile ad un inconveniente alla linea elettrica. Sospesi tutti i treni, ritardi e disagi per i passeggeri in transito.

Alcuni convogli in transito sono stati fermati alle stazioni di Battipaglia e Salerno, altri ad Agropoli. Qui ci sono centinaia di viaggiatori sulla banchina, sotto il sole, in attesa di riprendere il viaggio.

Le associazioni di volontariato stanno offrendo loro assistenza per alleviare i loro disagi.

Rfi ha reso noto che è già in corso l’intervento dei tecnici e che è in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria. Attivati anche servizi sostitutivi via autobus.