Avrebbe dovuto sposare domani la sua amata. Nozze rimandare ! Tampone positivo. Nozze rimandate. La storia arriva da Casal Velino, dove uno sposo per sciogliere ogni dubbio ha deciso di fare il tampone dopo alcuni casi positivi riscontrati tra i colleghi di lavoro.

Lui é un operaio. Il tampone ha dato esito positivo per cui niente matrimonio . La cerimonia in programma per domani é stata annullata.

Il giorno del si dovrà attendere l’esito del tampone negativo!