Camerota, cocaina nascosta tra i panini

Nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio e dell’uso di droga, nel corso della notte, militari della Compagnia Carabinieri di Sapri ed in particolare gli uomini del Nucleo Operativo e Radiomobile guidati dal Sotto Tenente Forte, hanno tratto in arresto, in flagranza, G.A., 42enne di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, poiché ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio.

Durante il servizio di perlustrazione e osservazione nelle zone a maggior afflusso turistico, in particolare sulla strada denominata “Mingardina” S.R. ex 562 altezza Km.5, la pattuglia in borghese notava un’auto parcheggiata in maniera sospetta nascosta tra gli arbusti. All’interno vi era l’uomo che veniva identificato. Visto l’atteggiamento guardingo del fermato, si procedeva a perquisizione veicolare e personale.

Nel portafoglio venivano trovati 700,00 euro in taglio da 50 euro, mentre in una borsa termica, sotto i panini, una busta contenente 68 palline contenute in bustine elettrosaldate. A seguito del rinvenimento, l’uomo veniva portato in caserma per accertamenti. La sostanza veniva pesata e identificata in cocaina nel peso di 23,50 gr.

Con il supporto del personale della Compagnia di Napoli Bagnoli, la perquisizione veniva estesa anche presso la sua abitazione, con esito negativo. Il reo veniva tratto in arresto con l’accusa di detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti e tradotto presso il carcere di Salerno “Fuorni” a disposizione dell’AG. Il denaro sequestrato, provento di spaccio, verrà depositato sul fondo unico di giustizia.