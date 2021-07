AIGA Vallo, al via il Progetto G.i.s. Giustizia informatizzata sperimentale

Da settembre al via la progettazione di una nuova piattaforma telematica che consentirà la verbalizzazione digitale nei giudizi civili presso il Tribunale di Vallo della Lucania. “Il progetto “G.I.S. – Giustizia informatizzata sperimentale” per modalità e caratteristiche sarà il primo di questo genere in tutta Italia, ed avrà ad oggetto la realizzazione di una piattaforma digitale dove Avvocati e Magistrati potranno scrivere e leggere rispettivi verbali e provvedimenti, per poi trasferirli sui sistemi informatici ministeriali” dichiara il Presidente AIGA Vallo della Lucania, Avv. Roberto Scotti.

AIGA, con il supporto del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, realizzerà tale progetto dopo aver partecipazione all’annuale bando indetto da Cassa Forense relativo ai progetti di sviluppo dell’Avvocatura.

L’applicativo ideato è stato valutato positivamente dall’Ente ottenendo il finanziamento della spesa preventivata. In tal modo l’Avvocatura Vallese proseguirà nel solco della sperimentazione già avviata presso gli Uffici del Giudice di Pace di Agropoli, con “l’obiettivo di efficientare i tempi d’udienza, rendere maggiormente intellegibili i fascicoli e permettere una “verbalizzazione contactless”, adeguata alle necessità imposte dall’emergenza Covid”.

La piattaforma verrà sviluppata dalla Savino Solution Srl, società del territorio campano, in grande ascesa nel settore informatico e leader nella trasformazione digitale a norma di legge.

Nel frattempo AIGA rinnova l’iscrizione dei suoi tesserati. Tutti i praticanti Avvocati e gli Avvocati under 45 del Foro di Vallo della Lucania potranno entrare a far parte dell’Associazione entro la data del 28 luglio 2021, compilando il modulo disponibile sul sito AIGA. Il giorno seguente, presso il Bahia Beach Club di Ascea, si terrà l’annuale cena di saluti estiva, aperta ad associati e non, con prenotazione obbligatoria. “Sarà un modo per salutarci prima della pausa estiva ed in vista di un anno che si prospetta ricco di novità per il mondo Giustizia” conclude l’Avv. Scotti.