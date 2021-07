Agropoli si prepara alla festa della Madonna di Costantinopoli, tutti i dettagli | VIDEO

Entrano nel clou ad Agropoli i festeggiamenti per la Madonna di Costantinopoli che si svolgeranno da stasera fino a domani 24 Luglio, una delle festività più sentite dagli agropolesi. Purtroppo a causa della pandemia è il secondo anno consecutivo che non si terrà la tradizionale processione via mare, ogni anno, è sempre un grande momento di raccoglimento, fede e speranza per i tanti cittadini Agropolesi che assistono all’imbarco della Madonna di Costantinopoli, protettrice dei pescatori.

Quello di quest’anno doveva essere un cauto e speranzoso ritorno alla normalità, c’erano in programma, infatti, anche i fuochi d’artificio, ma come accade spesso, per assistere allo spettacolo pirotecnico, si crea non poco caos, l’amministrazione comunale, in accordo anche con il comitato festa, ha deciso di sospenderli per non creare un’occasione di assembramenti visto anche l’innalzamento dell’indice di contagiosità.

Abbiamo incontrato Giulio Russo, portavoce del comitato festa, che ci ha parlato del programma sia religioso che civile per la festa. Tante le celebrazioni che si terranno già a partire da questa sera presso il Porto di Agropoli, con l’esibizione di una ragazza che allieterà il pubblico con musica anni ’60- ’70 e poi, domani, giorno della festa, si terranno le celebrazioni eucaristiche con le solenni messe e la sera, uno spettacolo musicale con la Banda del Cilento.

Restrizioni e precauzioni, ma l’atmosfera di festa si respirerà lo stesso, nella speranza di poter tornare, l’anno prossimo, alla vera normalità.