Agropoli, non solo la collina San Marco: incendio anche a Frascinelle

Sono stati impegnati per ore i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli per avere la meglio sul rogo che è divampato sulla collina San Marco. Le fiamme hanno interessato una vasta area e, grazie al vento e alla vegetazione secca, si sono diffuse con facilità.

Ma questo non è stato l’unico rogo registrato ad Agropoli. Mentre i caschi rossi lavoravano su questo fronte, infatti, un altro incendio è divampato in località Frascinelle in un terreno incolto. Le squadre dei caschi rossi, visto l’impegno sulla collina San Marco, sono riusciti ad intervenire soltanto dopo circa mezz’ora.

Provvidenziale l’intervento dei residenti che con pompe e secchi sono riusciti a domare le fiamme. Sul posto anche le squadre antincendio di Laureana Cilento della Comunità Montana Alento Montestella che hanno messo in sicurezza la zona insieme ai caschi rossi.

Non mancano polemiche: “Da tempo chiediamo alle istituzioni di imporre la manutenzione del terreno incolto ma non è mai intervenuto nessuno”.