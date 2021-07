Vallo: entrano nel clou i festeggiamenti per il patrono San Pantaleone| VIDEO

Vallo della Lucania si appresta a vivere una delle festività più sentite dalla comunità, i festeggiamenti in onore di San Pantaleone.

Ogni anno la città festeggia il suo patrono e quello della Diocesi con fede e dedizione e i fedeli affidano le proprie preghiere al Santo a cui sono particolarmente legati.

Quest’anno, come lo scorso anno, purtroppo, a causa della pandemia che ancora non è alle nostre spalle, non potrà avere luogo la tradizionale processione per le vie del paese, ma sicuramente rispetto al 2020, ci si potrà ritrovare in piazza e assaporare un po’ di normalità e di serenità.

Abbiamo incontrato il parroco Don Aniello Adinolfi che ci ha illustrato, nel dettaglio, tutto il programma religioso in onore di San Pantaleone, ribadendo quanto sia importante non perdere la fede e la speranza.

Con lui il portavoce del comitato festa Gerardo Boccia, che ci ha parlato del programma civile, musica e divertimento vi aspettano a Vallo della Lucania, sempre nel rispetto delle norme anti Covid-19, a testimonianza che, nonostante tutto, si creerà la stessa atmosfera di sempre.

